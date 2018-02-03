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Адвокат боевика, заочно осужденного за убийство подростка, подал апелляцию

Суббота, 3 февраля 2018, 22:18

Адвокат боевика ОРДО Вадима Погодина, заочно осужденного в ноябре 2017 года к пожизненному заключению за убийство 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска, подал апелляционную жалобу.

Об этом "Громадському" сообщила мать погибшего Степана Чубенко - Сталина Чубенко.

По словам женщины, адвокат Погодина Андрей Туренок просит суд пересмотреть приговор.

"Говорит, что свидетели надуманные, что свидетелей не допрашивали. Он считает, что приговор некорректно вынесен, очень строгий", - сказала Чубенко.

Донецкий апелляционный суд в городе Бахмут будет рассматривать апелляцию 8 февраля.

В то же время Сталина Чубенко в Facebook обратилась к президенту Украины, прокуратуре, депутатам, журналистам, Интерполу с просьбой собрать круглый стол для формирования плана дальнейших действий.

"Давайте соберем круглый стол, наметим план дальнейших совместных действий, чтобы Погодин, опасный серийный убийца и свидетель, который много знает о перебросе на Донбасс в июле 2014-го года комплекса "Бук", а также его заместитель Москалев были экстрадированы в Украину и понесли справедливое наказание за свои "подвиги", - написала она.

Как известно, в июле 2014 года в селе Кузнецово-Михайловка Донецкой области три человека убили 16-летнего Степана Чубенко, уроженца Краматорска.

Следствие установило, что преступление совершили трое боевиков из батальона "Керчь" - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин (1969, 1971 и 1984 годов рождения). Двое из них - жители Донецка, один - из Макеевки. Преступники, по данным следствия, скрываются на оккупированной территории Украины и России.

В июне 2017 в оккупированной Ялте был задержан Вадим Погодин. В июле того же года Генеральная прокуратура обратилась к России с просьбой выдать мужчину Украине, однако Погодина наоборот отпустили.

В ноябре 2017 года суд в Торецке заочно приговорил к пожизненному заключению Погодина, Москалева и Сухомлинова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассубийство
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