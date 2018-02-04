ОБСЕ за сутки зафиксировала более 1300 взрывов на Донбассе

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Воскресенье, 4 февраля 2018, 00:14

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 1 февраля по 19:30 2 февраля зафиксировала почти 1325 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 3 февраля.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, почти 1100 взрывов против 120 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав одновременно больше взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (225 взрывов против 140 соответственно)", - подчеркнули в ОБСЕ.

"СММ зафиксировала наличие боевых бронированных машин в зоне безопасности. 2 февраля в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 2 разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) и 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) вблизи Орехово-Донецкого, 1 БТР-3 возле с. Кирилловка , а также 2 БМП-2 в пгт Новотроицкое", - говорится в отчете.

Как сообщалось, контролируемой боевиками "ДНР" Ясиноватой неизвестные открывали огонь в направлении наблюдателей СММ ОБСЕ.

Темы: Донбасс ОБСЕ
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