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Польша готова к диалогу по закону о "бандеровской идеологии"

Суббота, 3 февраля 2018, 23:46

Руководство Польши готово к диалогу с Израилем и США относительно конфликта, который возник после принятия парламентом закона об Институте национальной памяти.

Об этом заявил председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, передает Польское радио.

"Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах, все важнейшие лица в польском государстве задействованы для разъяснения ситуации",  подчеркнул Сасин.

"Надеемся на добрую волю наших партнеров в Израиле и США, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований",  подчеркнул политик.

"После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти передано президенту Дуди, который решит, подписывать ли его",  добавил он.

Как известно, Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

США также выразили обеспокоенность польским законом.

Темы: ПольшаисторияСШАИзраиль
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