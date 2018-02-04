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На Закарпатье из-за непогоды образовались пробки, обесточены 19 населенных пунктов

Воскресенье, 4 февраля 2018, 00:16
На Закарпатье из-за непогоды образовались пробки, обесточены 19 населенных пунктов

Из-за сильных снегопадов на дорогах Закарпатья образовались снегопады, движение автомобилей осложнено, без света остались 19 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на трассах. 23 случая зафиксировали в Воловецком районе, 3 автомобиля отбуксировала техника раховских спасателей, 2 случая в Межгорском и 1 в Великоберезнянском районах", - говорится в заявлении.

"В основном, это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", - подчеркнули в ГСЧС.

ля обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на закарпатских дорогах в круглосуточном режиме дежурит специальная техника. Всего от Управления ГСЧС в Закарпатской области привлечено 7 единиц техники и 19 спасателей", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве отметили, что непогода полностью обесточила 14 населенных пунктов (Мукачевский район - 6, Воловецкий район - 8) и 5 ​​частично (пгт Межгорье и Хустский район - 4).

Темы: Закарпатьедорогипогода
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