Украина на 90% выполнила требования НАТО – Полторак

736 просмотров
Воскресенье, 4 февраля 2018, 01:58

Украина на 90% выполнила план адаптации своих вооруженных сил к стандартам НАТО, а к 2020 году планирует завершить реформирование.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса к концу 2020 года  мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения  90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю  это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы будем находиться",  подчеркнул министр.

"В НАТО вступают не Вооруженные силы и не Министерство обороны, а вступает страна в целом, и для этого нужно провести ряд серьезных реформ во всех направлениях", – добавил он.

ы во время войны ни в коем случае не можем проводить эксперименты: у нас очень мало времени, и мы не имеем права на ошибку. У нас нет возможности потерять управления войсками хотя бы на мгновение. Мы должны своевременно и быстро принимать решения", – отметил Полторак.

Как известно, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что решение о передаче Джевелинов будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

Темы: Полторак НАТО США
powered by lun.ua
По теме
Мэттис ожидает, что ВР примет закон о национальной безопасности Украины 3 февраля 2018, 07:35
Полторак рассказал о сроках передачи Украине Javelin 3 февраля 2018, 03:33
Полторак встретился с министром обороны США 3 февраля 2018, 01:17
Все новости
Главные новости
ДТП с участием 5 автомобилей в Киеве: 2 погибших
Украина на 90% выполнила требования НАТО – Полторак
Штаб АТО заявил о возвращении еще одного села из серой зоны
Сбитым в Сирии российского Су-25 управлял летчик из Крыма – СМИ
Все новости
здоровье

9 мифов о вакцинации. Опровергают ЮНИСЕФ и МОЗ

Лайфхаки

Тем, кто не может найти обувь в пору, врач советует "метод Золушки"