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Украина на 90% выполнила требования НАТО – Полторак

Воскресенье, 4 февраля 2018, 00:58
Украина на 90% выполнила требования НАТО – Полторак

Украина на 90% выполнила план адаптации своих вооруженных сил к стандартам НАТО, а к 2020 году планирует завершить реформирование.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса к концу 2020 года  мы над этим работаем. По итогам двух лет, процент выполнения  90% от запланированных мероприятий. Но еще раз говорю  это будет зависеть от обстоятельств, в которых мы будем находиться",  подчеркнул министр.

"В НАТО вступают не Вооруженные силы и не Министерство обороны, а вступает страна в целом, и для этого нужно провести ряд серьезных реформ во всех направлениях", – добавил он.

ы во время войны ни в коем случае не можем проводить эксперименты: у нас очень мало времени, и мы не имеем права на ошибку. У нас нет возможности потерять управления войсками хотя бы на мгновение. Мы должны своевременно и быстро принимать решения", – отметил Полторак.

Как известно, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что решение о передаче Джевелинов будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

Темы: ПолторакНАТОСША
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