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Сутки в АТО: 5 обстрелов, 2 раненых

Воскресенье, 4 февраля 2018, 05:30

За минувшие сутки, 3 февраля, боевики 5 раз нарушили перемирие - ранения получили 2 военнослужащих ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. Агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения", - говорится в отчете.

На Луганском направлении враг после обеда активизировался в районе Светлодарской дуги. Противник применил 120-ти и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы и около часа обстреливал опорные пункты возле Луганского.

С гранатометов различных видов и пулеметов боевики вели огонь возле Лозового, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов нарушали перемирие неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска применили 82-мм минометы в пригороде Авдеевки и возле Новотроицкого.

"В результате вражеских обстрелов ранения получили 2 украинских защитников. Военнослужащие оперативно доставлены в военные госпитали. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в штабе АТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
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