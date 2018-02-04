Кириленко уверен, шо "коктейль Молотова" в Ужгороде "держала кремлевская рука"

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал уверенность, что осложнение отношений между Украиной и Польшей, а также Венгрией "режиссируются" Россией.

Такое мнение он высказал 4 февраля в своем микроблоге в Твиттере.

"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются", - отметил он.

"Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", - добавил Кириленко.

Є пряма зацікавленість Кремля розсварити нас із усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямку вигідні понад усе Росії та значною мірою нею і режисуються. Тому пляшку із «коктейлем молотова» сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука. ОДНОЗНАЧНО! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 4, 2018

Как известно, утром 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

В полиции Закарпатья заявили, что проверяют факт возможного поджога здания.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил нападение на здание Союза венгров, назвав инцидент "позорным путем".

Украинская правда