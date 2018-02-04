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Кириленко уверен, шо "коктейль Молотова" в Ужгороде "держала кремлевская рука"

Воскресенье, 4 февраля 2018, 16:26

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал уверенность, что осложнение отношений между Украиной и Польшей, а также Венгрией "режиссируются" Россией. 

Такое мнение он высказал 4 февраля в своем микроблоге в Твиттере

"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются", - отметил он. 

"Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", - добавил Кириленко. 

Как известно, утром 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

В полиции Закарпатья заявили, что проверяют факт возможного поджога здания. 

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил нападение на здание Союза венгров, назвав инцидент "позорным путем". 

Украинская правда 

Темы: УжгородВенгрияЗакарпатьеРосcия
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