Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за снега на трассе Киев-Чоп километровые пробки: фуры застревают на перевалах

Воскресенье, 4 февраля 2018, 17:18

На перевалах Закарпатья из-за ухудшения погодных условий образовались километровые пробки.

Как сообщает Мukachevo.net, фуры блокируют дорогу, т.к. обочины не расчищены от снега.

Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до г.Козевая, самая сложная ситуация - вблизи с.Мохнатое.

 
Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до г.Козевая, самая сложная ситуация - вблизи с.Мохнатое.
 
 
 
все фото - "Мукачево.net"

"Транспорт должен поочередно объезжать фуры по встречной полосе, что и создает заторы. На месте не работает никакая снегоуборочная техника, был замечен лишь 1 автомобиль спасателей, на разных участках трассы работает только полиция", - отмечает местное издание.

По состоянию на 12:00 в ГосЧС сообщали, что из-за непогоды без света в регионов остаются 28 населенных пунктов, из них 26 полностью и 2 - частично.

В свою очередь в Укравтодоре заявили, что движение по одной полосе на трассе Киев-Чоп было затруднено из-за неисправности одной фуры.

"После того, как Служба автодорог Закарпатской области вместе с ГосЧС стащили машину на обочину, движение было восстановлено на обеих полосах. Дорога посыпана и очищена, на дорогах государственного значения проезд полностью обеспечен", - заявили в Укравтодоре.

Как известно, по данным ГосЧС, в ночь на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега) произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях.

Темы: погодаЗакарпатьедороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: