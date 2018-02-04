Из-за снега на трассе Киев-Чоп километровые пробки: фуры застревают на перевалах

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Воскресенье, 4 февраля 2018, 18:18

На перевалах Закарпатья из-за ухудшения погодных условий образовались километровые пробки.

Как сообщает Мukachevo.net, фуры блокируют дорогу, т.к. обочины не расчищены от снега.

Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до г.Козевая, самая сложная ситуация - вблизи с.Мохнатое.

 
Осложнение движения на дорогах наблюдается от Закарпатья в сторону Львова до г.Козевая, самая сложная ситуация - вблизи с.Мохнатое.
 
 
 
все фото - "Мукачево.net"

"Транспорт должен поочередно объезжать фуры по встречной полосе, что и создает заторы. На месте не работает никакая снегоуборочная техника, был замечен лишь 1 автомобиль спасателей, на разных участках трассы работает только полиция", - отмечает местное издание.

По состоянию на 12:00 в ГосЧС сообщали, что из-за непогоды без света в регионов остаются 28 населенных пунктов, из них 26 полностью и 2 - частично.

По данным ГосЧС, в ночь на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега) произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях.

Темы: погода Закарпатье дороги
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