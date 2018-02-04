В Москве - рекордные снегопады: есть жертвы, задержаны и отменены десятки авиарейсов

В Москве в результате рекордоного за последние 60 лет снегопада погиб 1 человек, 5 получили травмы.

Об этом 4 февраля сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.

В диспетчерских службах московской воздушной зоны заявили, что из-за снегопада почти 150 рейсов задержаны в московских аэропортах.

"Длительных задержек нет, однако даже кратковременные, являющиеся следствием профилактических работ в аэропортах, сдвигают расписание и провоцируют новые задержки", - сообщает СМИ.

В свою очередь "Аэрофлот" из-за сложных погодных условий сообщил об отмене десятков рейсов.

"Вечером в воскресенье перевозчик отменяет 20 вылетов по направлению из/в аэропорт "Шереметьево". Еще 13 рейсов отменяются в ночь с воскресенья на понедельник", - сообщил "Аэрофлот".

Накануне вечером компания предупреждала, что из-за погоды отменит в воскресенье 21 рейс из/в "Шереметьево".

По данным синоптиков, за минувшие сутки выпало 64% месячной нормы осадков, высота снежного покрова достигла рекордного значения в 43 см. Снегопад в субботу стал самым мощным, превзойдя рекорд 1957 года.

Гидрометцентр РФ повысил уровень погодной опасности Москве с желтого до оранжевого.