АТО: Боевики стреляют из крупного калибра, два бойца ВСУ ранены

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Воскресенье, 4 февраля 2018, 18:57

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 3 обстрела со стороны НВФ, один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму.

Об этом вечером 4 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Последний обстрел, по данным на вечер воскресенья, завершился около 10:00, с тех пор вдоль линии разграничения сохраняется режим прекращения огня", - сообщили в штабе.

На донецком направлении боевики нарушили минские соглашения возле н.п.Каменка, ведя огонь из 120-мм минометов. На Приазовье они применили гранатометы против сил АТО возле Водяного.

На луганском направлении огонь велся из стрелкового оружия возле н.п.Зайцево.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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