АТО: Боевики стреляют из крупного калибра, два бойца ВСУ ранены
Воскресенье, 4 февраля 2018, 17:57
С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 3 обстрела со стороны НВФ, один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму.
Об этом вечером 4 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Последний обстрел, по данным на вечер воскресенья, завершился около 10:00, с тех пор вдоль линии разграничения сохраняется режим прекращения огня", - сообщили в штабе.
На донецком направлении боевики нарушили минские соглашения возле н.п.Каменка, ведя огонь из 120-мм минометов. На Приазовье они применили гранатометы против сил АТО возле Водяного.
На луганском направлении огонь велся из стрелкового оружия возле н.п.Зайцево.
Украинская правда