Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк получил решение ГФС о начислении 517 тыс. налогов, будет подавать в суд

Воскресенье, 4 февраля 2018, 18:26
Данилюк получил решение ГФС о начислении 517 тыс. налогов, будет подавать в суд

Государственная фискальная служба приняла решение по оспариванию министром финансов Александром Данилюком результатов налоговой проверки и снизила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц.

Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook.

"Решением ГФС от 02.02.2018 года жалоба Данилюка удовлетворена частично", - написал он.

"Отменены начисления налога на доходы физлиц в размере около 95 тысяч грн., тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн, ГФС оставила без изменений", - добавил Наум.

Адвокат приходит к выводу, что жалоба Данилюка по существу не рассматривалась.

"ГФС не предоставила комментариев на аргументы Данилюка, приведенные им в жалобе к ГФС", - отметил он.

"Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил "мотивированного" решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)", - добавил Наум.

"Однако эти и другие аргументы мы будем предоставлять уже в суде. В ближайшее время мы будем подавать соответствующий административный иск", - резюмировал адвокат.

Как известно, ГПУ подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил ГФС проверить главу Минфина. 

31 июля Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Также министр собирался подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

4 сентября ГПУ закрыла производство о полноте уплаты налогов Александром Данилюком, инициированным по запросу нардепа из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяны Чорновил. 

В начале ноября ГФС возобновила налоговую проверку в отношении Данилюка

Экономическая правда

Темы: Александр ДанилюкналогиФискальная службаГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: