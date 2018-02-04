Данилюк получил решение ГФС о начислении 517 тыс. налогов, будет подавать в суд

Государственная фискальная служба приняла решение по оспариванию министром финансов Александром Данилюком результатов налоговой проверки и снизила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц.

Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум в Facebook.

"Решением ГФС от 02.02.2018 года жалоба Данилюка удовлетворена частично", - написал он.

"Отменены начисления налога на доходы физлиц в размере около 95 тысяч грн., тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн, ГФС оставила без изменений", - добавил Наум.

Адвокат приходит к выводу, что жалоба Данилюка по существу не рассматривалась.

"ГФС не предоставила комментариев на аргументы Данилюка, приведенные им в жалобе к ГФС", - отметил он.

"Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку он так и не получил "мотивированного" решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)", - добавил Наум.

"Однако эти и другие аргументы мы будем предоставлять уже в суде. В ближайшее время мы будем подавать соответствующий административный иск", - резюмировал адвокат.

Как известно, ГПУ подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил ГФС проверить главу Минфина.

31 июля Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Также министр собирался подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

4 сентября ГПУ закрыла производство о полноте уплаты налогов Александром Данилюком, инициированным по запросу нардепа из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяны Чорновил.

В начале ноября ГФС возобновила налоговую проверку в отношении Данилюка.

Экономическая правда