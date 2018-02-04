На открытие ОИ Северная Корея отправит формального главу КНДР

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Воскресенье, 4 февраля 2018, 21:38

На открытие Зимней Олимпиады Северная Корея отправит делегацию из 3 человек во главе с Ким Ен Намом - формальным главой КНДР.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление официального Сеула.

Ким Ен Нам - близкий родственник главы КНДР Ким Чен Ына и является главой Президиума Верховного Народного Собрания, которое контролируется правящей партией КНДР.

Он станет одним из представителей КНДР самого высокого уровня, которые посещали Южную Корею с 2014 года.

Делегация КНДР начнет свой визит в Южную Корею в пятницу и будет находиться там 3 дня. Вместе с чиновниками поедут 18 "вспомогательных сотрудников".

В заявлении Сеула не указывается, посетит ли представитель КНДР церемонию открытия Игр в Пхенчхане, где будет также присутствовать вице-президент США Майк Пенс.

"Посещение Южной Кореи высокопоставленным чиновником от КНДР по случаю открытия Олимпийских Игр, которое состоится в пятницу (9 февраля) станет дипломатической точкой сближения между двумя Кореями. Однако, по мнению экспертов, налаженные отношения могут длиться недолго после ОИ", - пишет издание.

Отмечается, что приезд Ким Ен Нама может стать "разочарованием", если он будет наиболее важным членом делегации, поскольку не совсем понятна реальная политическая власть и роль, которую он имеет в КНДР.

Как известно, из КНДР на игры в Южную Корею приедут 22 спортсмена, оркестр из 140 человек и 230 других артистов, среди которых и команда чирлидеров. Также Южная и Северная Корея сформировали общую женскую сборную по хоккею, которая примет участие в зимних ОИ-2018. 

Украинская правда
Темы: Олимпиада КНДР Южная Корея
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