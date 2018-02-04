Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На "Краковце" пробки: сбоит база данных таможенников

Воскресенье, 4 февраля 2018, 21:07
На Краковце пробки: сбоит база данных таможенников

Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей с украинской стороны образовалось скопление транспортных средств, в пробках - более 400 авто.

Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"Просим учесть информацию перед выбором пункта пересечения границы и по возможности направляться на соседние пункты пропуска - "Грушив" или "Рава-Русская", - заявили в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: границаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
граница
Жительница Львовщины маскировала мужчин под "волонтеров" и подвозила к границе
Мужчина дал 5 тысяч долларов, чтобы под одеялом дальнобойщика уехать за границу
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: