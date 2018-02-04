На "Краковце" пробки: сбоит база данных таможенников

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Воскресенье, 4 февраля 2018, 22:07

Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей с украинской стороны образовалось скопление транспортных средств, в пробках - более 400 авто.

Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"Просим учесть информацию перед выбором пункта пересечения границы и по возможности направляться на соседние пункты пропуска - "Грушив" или "Рава-Русская", - заявили в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: граница Польша
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