На "Краковце" пробки: сбоит база данных таможенников

Возле пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей с украинской стороны образовалось скопление транспортных средств, в пробках - более 400 авто.

Об этом вечером 4 февраля сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

По данным пограничников, очереди связаны с перебоями в работе базы данных таможни на ПП "Краковец".

"Просим учесть информацию перед выбором пункта пересечения границы и по возможности направляться на соседние пункты пропуска - "Грушив" или "Рава-Русская", - заявили в ГПСУ.