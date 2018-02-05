Хроника 5 февраля. У Ахметова и Пинчука забрали "Криворожсталь", а Украину приняли в ВТО

Найцікавіше: 2005. Кабмін почав реприватизацію "Криворіжсталі" 2008. Україна вступила до Світової організації торгівлі 2015. Через загострення під Дебальцевим до Києва прибули Керрі, Меркель та Олланд

2001, понеділок

– "Я визнаю, що записи Мельниченка – це правда. Дійсно, мене записували", – процитував слова президента Леоніда Кучми депутат Сергій Головатий.

2002, вівторок

– Керівництво телеканалу "1+1" назвало мера Києва Олександра Омельченка одним з найімовірніших замовників справи з позбавлення цього телеканалу ліцензії та права мовлення.

2003, середа

– Депутат від "Нашої України" Микола Томенко зачитав з парламентської трибуни витяги з нових темників, які Адміністрація президента Леоніда Кучми направляла на телеканали.

2004, четвер

– Юлія Тимошенко заявила про необхідність відновлення опозиційної трійки у складі "Нашої України", БЮТ і СПУ для перемоги на виборах президента.

Вона додала: якщо СПУ не вдасться "повернути до рідного дому", то БЮТ і "Наша Україна" двійкою висуватимуть єдиного кандидата.

2005, субота

– Кабмін ухвалив рішення про повернення у власність держави підприємства "Криворіжсталь", яким володіли олігархи Рінат Ахметов і Віктор Пінчук, та проведення нового конкурсу по його приватизації.

У 2005 році переможцем нового конкурсу стала компанія Mittal Steel Germany GmbH. Вона виплатила за 93%-й пакет акцій "Криворіжсталі" 4,8 мільярдів доларів, що майже в 2,5 рази перевищувало стартову ціну.

2007, понеділок

– "Я звертаюся до Конституційного суду про неконституційність закону про Кабінет міністрів за формою та змістом. Кабінет міністрів працювати з фальшивим паспортом не може", – заявив президент Віктор Ющенко.

2008, вівторок

– Генеральна рада Світової організації торгівлі на своєму засіданні в Женеві схвалила вступ України до СОТ.

2009, четвер

– Верховна Рада не підтримала резолюцію про недовіру уряду Юлії Тимошенко в рамках розгляду питання про соціально-економічну ситуацію в країні та дії влади в боротьбі з кризою.

За резолюцію, ініціатором якої був лідер Партії регіонів Віктор Янукович, голосували депутати від ПР – 172, КПУ – 20, НУНС – 10 та БЮТ – 1.

2010, п'ятниця

– Президент Віктор Ющенко підписав указ про відставку голови Харківської ОДА Арсена Авакова, який раніше заявив, що підтримує на президентських виборах прем’єра Юлію Тимошенко.

А Віктор Бондар подав позов, у якому висловив незгоду з формулюванням указу президента Ющенка про своє звільнення з посади голови Дніпропетровської ОДА.

2013, вівторок

– Опозиційні фракції "Батьківщина", "Свобода" та "УДАР" заблокували Верховну Раду, протестуючи через кнопкодавство парламентської більшості.

Блокування опозиціонерами трибуни та президії ВР продовжилося й вночі.

2014, середа

– Хроніка Революції Гідності.

Апеляційний суд Черкаської області змінив запобіжний захід одному з лідерів "Автомайдану" Сергію Хаджинову на два місяці цілодобового домашнього арешту.

Також Апеляційний суд міста Києва змінив запобіжний захід для двох затриманих активістів-автомайданівців Андрія Ленця і Нестора Дидика, їх відпустили з СІЗО під домашній арешт.

– Під дію закону про амністію, який почав діяти з 2 лютого 2014 року, підпадають 259 учасників січневих акцій протесту, заявив генпрокурор Віктор Пшонка.

– Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що розповсюдило неправдиву інформацію про зґвалтування жінки 30 грудня 2013 року в одному з наметів на Майдані Незалежності.

2015, четвер

– П'ятеро українських військових загинули та ще 29 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Натомість, за попередньою інформацією речника АТО Андрія Лисенка, українська армія знищила 190 бойовиків, важку вогнеметну систему "Буратіно", 4 гармати, 4 автомобілі та 18 бойових броньованих машин.

– "Росія продовжує свою агресію на сході. По-іншому це не можна назвати. РФ має негайно припинити військову підтримку сепаратистів і сісти за стіл переговорів, щоб досягти довготермінового політичного рішення", – заявив Держсекретар США Джон Керрі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

– Петро Порошенко провів переговори в Києві з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.

– Верховна Рада заборонила трансляцію фільмів і серіалів, знятих у Росії. За відповідний законопроект №1317 проголосували 259 депутатів.

У документі враховано поправку в редакції "Радикальної партії", згідно з якою забороняється все, що було знято в РФ з 1991 року.

2016, п'ятниця

– Один український військовий загинув, ще троє дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Противник здійснив 81 обстріл українських позицій – це рекордна кількість з кінця серпня 2015 року.

2017, неділя

– Двоє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Протягом дня дістав поранення ще один боєць.

"Нарешті Авдіївка зі світлом. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський щойно доповів про відновлення електропостачання Авдіївки", – заявив президент Петро Порошенко.

Олег Поліщук, для УП