В США столкнулись поезда, более ста человек пострадали, есть погибшие

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Понедельник, 5 февраля 2018, 02:11

Два человека погибли и более сотни пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов  в Южной Каролине, США.

Об этом пишет BBC

Поезд Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Маями, столкнулся с грузовым поездом в городе Кейс, штат Южная Каролина, в результате чего погибло 2 человека и пострадали 116. Всего в поезеде находилось 147 человек.

Как сообщается, погибшие – двое мужчин, машинист и кондуктор, которые находились передней части поезда.

Из-за столкновения локомотив и несколько пассажирских вагонов сошли с рельс. По словам губернатора Южной Каролины Генри Макмастера, грузовой поезд стоял на путях рядом с главной железнодорожной линией и был пуст. Он сообщил также, что пассажирский поезд следовал не по своим путям.

Двумя днями ранее поезд Amtrak столкнулся с грузовиком в штате Вирджиния.

Как сообщалось, в декабре прошлого года пассажирский поезд Amtrak сошел с рельс и упал на автомагистраль в штате Вашингтон.

Темы: США чрезвычайное происшествие
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