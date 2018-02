В США столкнулись поезда, более ста человек пострадали, есть погибшие

Два человека погибли и более сотни пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Южной Каролине, США.

Об этом пишет BBC

Поезд Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Маями, столкнулся с грузовым поездом в городе Кейс, штат Южная Каролина, в результате чего погибло 2 человека и пострадали 116. Всего в поезеде находилось 147 человек.

Как сообщается, погибшие – двое мужчин, машинист и кондуктор, которые находились передней части поезда.

Из-за столкновения локомотив и несколько пассажирских вагонов сошли с рельс. По словам губернатора Южной Каролины Генри Макмастера, грузовой поезд стоял на путях рядом с главной железнодорожной линией и был пуст. Он сообщил также, что пассажирский поезд следовал не по своим путям.

We're getting new images from the train crash in Lexington County.

Source: @LPinderTV pic.twitter.com/znvyh1ZGqQ