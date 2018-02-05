В МИД Германии раскритиковали планы США по созданию нового ядерного оружия

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил об угрозе раскручивания спирали гонки ядерных вооружений.

Об этом пишет DW.com.

Габриэль обеспокоен планами США по разработке нового тактического ядерного оружия. Намерения, закрепленные в американской ядерной доктрине, показывают, что "спираль новой гонки ядерных вооружений уже запущена", приведены слова Габриэля на сайте МИД Германии.

Он отметил, что Берлин вместе со своими партнерами вынужден искать ответы на такие вызовы, как предполагаемое наращивание ядерного арсенала России и азиатских стран.

"Но эти ответы не должны заключаться только в том, чтобы самим увеличивать потенциал ядерных вооружений", - подчеркнул Габриэль.

По мнению главы МИД ФРГ, создание новых систем вооружений "посылает неверные сигналы" и вместо этого необходимо разрабатывать новые инициативы по разоружению.

"Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен оставаться мир без ядерного оружия", - добавил он.

Как сообщалось, 2 февраля США опубликовали новую ядерную доктрину. В документе упоминается, что, согласно российской доктрине, Москва может использовать или угрожать использованием ядерного оружия с меньшей мощностью в случае конфликта с Европой, считая, что такие действия заставят США и НАТО отступить.

В связи с этим в Пентагоне планируют модифицировать баллистические ракеты подводного базирования для использования ядерных боеголовок малой мощности.