Похолодание пришло в Украину на несколько дней. Гололедица

В Украине похолодало, 5 февраля на дорогах страны гололедица, за исключением юга.



Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



В горах Ивано-Франковской и Львовской областей, а также в высокогорье Закарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).



Синоптик Наталья Диденко сообщала накануне, что "в понедельник температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза, в дальнейшем – еще ниже".



Однако судя по карте Укргидрометцентра уже в среду станет немного теплеть, а в четверг всю Украину накроют дожди и мокрый снег.

Погода 5 февраля Укргидрометцентр

Прогноз на 6 февраля

Предварительный прогноз на 7 февраля

Прогноз на 8 февраля

Прогноз погоды на 9 февраля

В понедельник может подняться вода на реках Латорица и Тиса – около Чопа. А до среды, 7 февраля, – на реках бассейна Припяти ожидаются ледовые явления в виде заберегов и шуги с последующим установлением ледостава.