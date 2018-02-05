Похолодание пришло в Украину на несколько дней. Гололедица
В Украине похолодало, 5 февраля на дорогах страны гололедица, за исключением юга.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В горах Ивано-Франковской и Львовской областей, а также в высокогорье Закарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Синоптик Наталья Диденко сообщала накануне, что "в понедельник температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза, в дальнейшем – еще ниже".
Однако судя по карте Укргидрометцентра уже в среду станет немного теплеть, а в четверг всю Украину накроют дожди и мокрый снег.
В понедельник может подняться вода на реках Латорица и Тиса – около Чопа. А до среды, 7 февраля, – на реках бассейна Припяти ожидаются ледовые явления в виде заберегов и шуги с последующим установлением ледостава.