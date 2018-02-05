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Похолодание пришло в Украину на несколько дней. Гололедица

Понедельник, 5 февраля 2018, 07:41

В Украине похолодало, 5 февраля на дорогах страны гололедица, за исключением юга.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
 
В горах Ивано-Франковской и Львовской областей, а также в высокогорье Закарпатья сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Синоптик Наталья Диденко сообщала накануне, что "в понедельник температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза, в дальнейшем – еще ниже".

Однако судя по карте Укргидрометцентра уже в среду станет немного теплеть, а в четверг всю Украину накроют дожди и мокрый снег.

Погода 5 февраля
Погода 5 февраля
Укргидрометцентр
Прогноз на 6 февраля
Прогноз на 6 февраля
Предварительный прогноз на 7 февраля
Предварительный прогноз на 7 февраля
Прогноз на 8 февраля
Прогноз на 8 февраля
Прогноз погоды на 9 февраля
Прогноз погоды на 9 февраля

В понедельник может подняться вода на реках Латорица и Тиса – около Чопа. А до среды, 7 февраля, – на реках бассейна Припяти ожидаются ледовые явления в виде заберегов и шуги с последующим установлением ледостава.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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