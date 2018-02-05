Отсутствующий более месяца одесский мэр снова не вышел на работу
Мэр Одессы Геннадий Труханов не явился 5 февраля на аппаратное совещание в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Аппаратное совещание вновь прошло без его участия, заседание провел временно исполняющий обязанности одесского градоначальника Анатолий Орловский.
На вопрос, где сейчас находится Труханов, Орловский ответил: "В Киеве".
Источник "Интерфакс-Украина" в горсовете сообщил, что 5 февраля мэр в городе уже не появится.
Как известно, в минувший понедельник, 29 января, Труханов, хотя и вернулся из второй подряд загранкомандировки, на работу так и не вышел.
Мэр взял отпуск за свой счет до 4 февраля.
По данным местных СМИ, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск.
Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины.
Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.
Одесское издание "Думская" допускает, что все это может быть связано с активизацией работы НАБУ по "делу Краяна".
Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы