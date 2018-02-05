Отсутствующий более месяца одесский мэр снова не вышел на работу

Мэр Одессы Геннадий Труханов не явился 5 февраля на аппаратное совещание в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Аппаратное совещание вновь прошло без его участия, заседание провел временно исполняющий обязанности одесского градоначальника Анатолий Орловский.

На вопрос, где сейчас находится Труханов, Орловский ответил: "В Киеве".

Источник "Интерфакс-Украина" в горсовете сообщил, что 5 февраля мэр в городе уже не появится.

Как известно, в минувший понедельник, 29 января, Труханов, хотя и вернулся из второй подряд загранкомандировки, на работу так и не вышел.

Мэр взял отпуск за свой счет до 4 февраля.

По данным местных СМИ, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск.

Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины.

Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Одесское издание "Думская" допускает, что все это может быть связано с активизацией работы НАБУ по "делу Краяна".

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