Стець и Кутовой могут передумать увольняться – Гройсман

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Понедельник, 5 февраля 2018, 12:01

Глава украинского правительства Владимир Гройсман предполагает, что кто-то из министров, подавших в отставку, может остаться на работе.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге в парламенте.

По его словам, увольнением министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и министра информационной политики Юрия Стеця занимается Верховная Рада.

"Идут консультации, и посмотрим, что будет нужно для того, чтобы определить окончательные кандидатуры на те должности, с которых будут освобождены парламентом министры. Возможно, кто-то и останется работать", - отметил премьер.

Он рассказал, что сейчас по этому вопросу происходит "диалог в рамках коалиции".

Как известно, в 2017 году заявления об отставке написали министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и министр информационной политики Юрий Стець.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Кабинет министров Минагрополитики Минсоцполитики Стець увольнение
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