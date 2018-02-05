Стець и Кутовой могут передумать увольняться – Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман предполагает, что кто-то из министров, подавших в отставку, может остаться на работе.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге в парламенте.

По его словам, увольнением министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и министра информационной политики Юрия Стеця занимается Верховная Рада.

"Идут консультации, и посмотрим, что будет нужно для того, чтобы определить окончательные кандидатуры на те должности, с которых будут освобождены парламентом министры. Возможно, кто-то и останется работать", - отметил премьер.

Он рассказал, что сейчас по этому вопросу происходит "диалог в рамках коалиции".

Как известно, в 2017 году заявления об отставке написали министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой и министр информационной политики Юрий Стець.

Евгений Кизилов, УП