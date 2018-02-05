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Труба просит у ВР больше полномочий

Понедельник, 5 февраля 2018, 17:02

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба призвал Верховную Раду как можно быстрее внести изменения в профильный закон и передать ведомству полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в Бюро.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

"Не объявление конкурсов на ключевые должности в Бюро блокирует его формирование и, соответственно, затягивает начало работы. Уже вскоре будут созданы внутренние комиссии Бюро, которые объявят конкурсы в соответствии со своими полномочиями", - заявил директор бюро расследований.

"Призываю Верховную Раду как можно быстрее поддержать необходимые изменения для Бюро, тем более, что зарегистрированные законопроекты позволяют это сделать", - добавил Труба.

 

Отмечается, что в настоящее время только внешняя комиссия, сформированная по квотам президента, Кабмина и Верховной Рады, имеет право проводить конкурсы на все должности руководителей подразделений центрального аппарата (управлений, отделов, секторов), директоров территориальных органов, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля.

В состав этой комиссии не входят представители ГБР или общественности, а бюро расследований не может влиять на начало проведения конкурсов или их продолжительность во времени.

Сообщается, что Труба еще в декабря 2017 года призывал комиссию объявить конкурсы на занятие соответствующих должностей. Но несмотря на то, что заседание комиссии состоялось 1 февраля, конкурс так и не был объявлен.

Ранее о намерении провести конкурсы на занятие вакантных должностей в интервью "Украинской правде" сообщил директор ГБР Роман Труба: Между независимостью и политиками. Начнет Держбюро расследований сажать чиновников?

Ранее в Государственном бюро расследований заявили, что обязательно привлекут представителей общественности к работе конкурсных комиссий по отбору кадров.

Украинская правда
Темы: ГБРВерховная Рада
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