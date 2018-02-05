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Угольный "смотрящий" заявил о планах приватизировать "Центрэнерго"

Понедельник, 5 февраля 2018, 17:20

Угольный куратор Виталий Кропачев заявил о планах участвовать в приватизации ПАО "Центрэнерго".

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

Кропачев не рассказал, какой пакет акций имеет в "Центрэнерго", однако уточнил, что он больше 1%.

Он также отметил, что планирует участвовать в приватизации "Центрэнерго" и для этого скупал ресурсную базу акционерного общества.

Полный текст интервью: Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.

Экономическая правда

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