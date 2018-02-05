Угольный "смотрящий" заявил о планах приватизировать "Центрэнерго"
Угольный куратор Виталий Кропачев заявил о планах участвовать в приватизации ПАО "Центрэнерго".
Об этом он рассказал в интервью ЭП.
Кропачев не рассказал, какой пакет акций имеет в "Центрэнерго", однако уточнил, что он больше 1%.
Он также отметил, что планирует участвовать в приватизации "Центрэнерго" и для этого скупал ресурсную базу акционерного общества.
Полный текст интервью: Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.
Экономическая правда