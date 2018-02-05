Боевики обстреляли Приазовье и Луганское направление

В течение дня боевики обстреливали украинских военных из минометов различных калибров, никто из защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 5 февраля 2018.

"На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе населенного пункта Луганское", - отмечают в штабе АТО.

На Донецком направлении боевики нарушили режим тишины на Приазовье. Там они вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО вокруг Лебединского.

В общем, с начала суток, зафиксированы 2 прицельных обстрела со стороны захватчиков.