Дело Романчука о взятке в $90 тысяч снова отложили

Центральный районный суд города Николаева восстановил судебное заседание в отношении экс-первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука по подозрению в получении взятки в $ 90 тысяч, но позже снова его отложил.

Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального районного суда г. Николаева Владимир Диденко, передает "Укринформ".

"В Центральном райсуде продолжается судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению бывшего первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. В судебном заседании 5 февраля был допрошен свидетель стороны обвинения, которая занимает должность первого заместителя председателя Еланецкой райгосадминистрации", - сказал Диденко.

Однако суд объявил перерыв до 12 марта 2018 года, потому что другие свидетели, которые подлежат допросу не явились на судебное заседание.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко освободил николаевского губернатора Вадима Мерикова, а также исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Виталия Гончарова и прокурора Николаевской области Вячеслава Кривовяза.



Причиной стал коррупционный скандал с участием заместителя николаевского губернатора Николая Романчука.