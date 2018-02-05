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На Полтавщине задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийстве депутата

Понедельник, 5 февраля 2018, 18:59

В Полтавской области задержали членов преступной группировки, подозреваемых в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"На Полтавщине обезврежена преступная группировка, в состав которой входило четыре человека. Организатором его был депутат Миргородского городского совета Полтавской области", - написал Лысенко.

Он отметил, что силовикам удалось задержать трех преступников. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Четвертого преступника объявили в розыск.

"Действия членов группировки квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет", - рассказал Лысенко.

Он добавил, что досудебное расследование завершено. 31 января 2018 в суд был направлен обвинительный акт в уголовном производстве.

Как известно, Супруненко избили 12 июля, 7 августа он умер, так и не выйдя из комы. Ему было 29 лет. 

Депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.

Темы: Полтавасудубийство
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