На Полтавщине задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийстве депутата
В Полтавской области задержали членов преступной группировки, подозреваемых в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
"На Полтавщине обезврежена преступная группировка, в состав которой входило четыре человека. Организатором его был депутат Миргородского городского совета Полтавской области", - написал Лысенко.
Он отметил, что силовикам удалось задержать трех преступников. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Четвертого преступника объявили в розыск.
"Действия членов группировки квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет", - рассказал Лысенко.
Он добавил, что досудебное расследование завершено. 31 января 2018 в суд был направлен обвинительный акт в уголовном производстве.
Как известно, Супруненко избили 12 июля, 7 августа он умер, так и не выйдя из комы. Ему было 29 лет.
Депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.