Главные новости дня – за 60 секунд

Украина теряет позиции в мировом рейтинге уровня жизни, комитет поддержал увольнение Гонтаревой, дочь Шокина подает на Байдена в суд, а мэр Одессы не ходит на работу – новости, которые обсуждали 5 февраля.

О процветании. Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом. В 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.

О ЦВК. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии.

О новом главе НБУ. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту назначить на пост главы Национального банка Якова Смолия.

О Саакашвили. Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

О Байдене и Шокине. Дочь экс-генпрокурора Виктора Шокина Алина, которая является гражданкой США, намерена подать в суд на экс-вице-президента Джо Байдена.

О мэре Одессы. Мэр Одессы Геннадий Труханов не явился 5 февраля на аппаратное совещание в мэрии, несмотря на то, что его очередной отпуск завершился 4 февраля. Одесское издание "Думская" допускает, что все это может быть связано с активизацией работы НАБУ по "делу Краяна".

О "кремлевском списке". Российский политик Михаил Касьянов сообщает, что иностранные банки якобы просят россиян из так называемого "кремлевского доклада" закрыть у них свои счета.