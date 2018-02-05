Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За день индекс Dow Jones обвалился на 1 500 пунктов

Понедельник, 5 февраля 2018, 22:03
За день индекс Dow Jones обвалился на 1 500 пунктов

За день в ходе торгов американский индекс Dow Jones упал почти на 1 500 пунктов.

Об этом сообщает АР.

Dow Jones снизился более чем на 5,6%, остановившись на отметке ниже 24 000 пунктов.

Как отмечает издание, это самый большой обвал индекса за день, начиная с сентября 2008 года во время глобального финансового кризиса.

Индекс продолжает падать с пятницы, 2 февраля. Тогда инвесторы были обеспокоены признаками увеличением инфляции и процентных ставок, которые могут привести к срыву рекордного роста индекса.

Кроме Dow Jones снизился другой индекс - Standard & Poor's 500 упал на 74 пункта или на 2,7%, до 2 686 пунктов. Как отмечает Reuters, это самое большое падение индекса S&P, начиная с августа 2011 года.

Индекс Доу—Джонса — старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Среди них - Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Intel, JP Morgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa.

Ранее сообщалось, что после очень успешного 2017 года на фондовом рынке последовала лучшая постновогодняя неделя с 2006 года.

17 января 2018 года индекс Dow Jones поставил очередной исторический рекорд, пробив отметку 26 000 пунктов.

Мария Думанская, УП
Темы: торговляСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
торговля
Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение
Volkswagen обошел Tesla по продажам электромобилей в Германии
Зеленский обсудил со Столтенбергом разблокирование "зернового коридора"
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: