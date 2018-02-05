За день индекс Dow Jones обвалился на 1,500 пунктов

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Понедельник, 5 февраля 2018, 23:03

За день в ходе торгов американский индекс Dow Jones упал почти на 1,500 пунктов.

Об этом сообщает АР.

Dow Jones снизился более чем на 5,6%, остановившись на отметке ниже 24,000 пунктов.

Как отмечает издание, это самый большой обвал индекса за день, начиная с сентября 2008 года во время глобального финансового кризиса.

Индекс продолжает падать с пятницы, 2 февраля. Тогда инвесторы были обеспокоены признаками увеличением инфляции и процентных ставок, которые могут привести к срыву рекордного роста индекса.

Кроме Dow Jones снизился другой индекс - Standard & Poor's 500 упал на 74 пункта или на 2,7%, до 2686 пунктов. Как отмечает Reuters, это самое большое падение индекса S&P, начиная с августа 2011 года.

Индекс Доу—Джонса — старейший из существующих американских рыночных индексов. Он был создан для отслеживания развития промышленной составляющей американских фондовых рынков.

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Среди них - Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Intel, JP Morgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa.

Ранее сообщалось, что после очень успешного 2017 года на фондовом рынке последовала лучшая постновогодняя неделя с 2006 года.

17 января 2018 года индекс Dow Jones поставил очередной исторический рекорд, пробив отметку 26 000 пунктов.

Мария Думанская, УП
Темы: торговля США
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