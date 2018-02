За день индекс Dow Jones обвалился на 1 500 пунктов

За день в ходе торгов американский индекс Dow Jones упал почти на 1,500 пунктов.

Об этом сообщает АР.

Dow Jones снизился более чем на 5,6%, остановившись на отметке ниже 24,000 пунктов.

Как отмечает издание, это самый большой обвал индекса за день, начиная с сентября 2008 года во время глобального финансового кризиса.

Индекс продолжает падать с пятницы, 2 февраля. Тогда инвесторы были обеспокоены признаками увеличением инфляции и процентных ставок, которые могут привести к срыву рекордного роста индекса.

Кроме Dow Jones снизился другой индекс - Standard & Poor's 500 упал на 74 пункта или на 2,7%, до 2686 пунктов. Как отмечает Reuters, это самое большое падение индекса S&P, начиная с августа 2011 года.

Stocks plunge for second trading day in a row https://t.co/ClNCwn3Irs