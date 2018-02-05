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Посол ЕС: Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан до выборов

Понедельник, 5 февраля 2018, 23:01
Посол ЕС: Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан до выборов

Посол Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.

Об этом он сказал 5 февраля на неформальной "вечеринке еврооптимистов", передает "Лига.нет".

"В отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия", - подчеркнул Мингарелли.

"Украине нужно выстроить такую ​​линию - создать Антикоррупционный суд до выборов и начать внедрение реформы приватизации и другие", - добавил посол ЕС.

Как известно, следующие выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.

Как сообщалось, 18 января Верховная Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Темы: УкраинаЕСАнтикоррупционный суд
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