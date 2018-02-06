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Парубий: В проект Избирательного кодекса подали 4400 поправок

Вторник, 6 февраля 2018, 02:58

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в проект Избирательного кодекса подано рекордное количество предложений народных депутатов  4400 правок.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV.

"Хочу проинформировать всех присутствующих, что на сегодня подано 4400 поправок. Напомню вам, что самый длинный законопроект в истории украинского парламента не только этого созыва, а за 25 лет  это изменения в процессуальные кодексы в судебной реформе, имели 3383 правки. Наш общий закон достиг наивысшего уровня дискуссии",  подчеркнул Парубий.

"Я надеюсь, что профильный комитет эффективно поработает над законопроектом ко второму чтению и предоставит положительные выводы относительно его принятия",  добавил он.

Парубий отметил, что проектом кодекса предлагается внести изменения в законы о выборах народных депутатов, Президента и о местных выборах.

"Я считаю, что можно выбросить часть, которая предусматривает определенные изменения в закон о выборах Президента, их можно убрать, они не существенны. Базовая вещь в этом законе  это выборы в Верховную Раду Украины",  отметил политик.

Как сообщалось, 7 ноября 2017 года народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам.

За проект закона №3112-1, авторства Андрея Парубия, Леонида Емца и Александра Черненко, проголосовало 226 нардепов.

Этим документом, предлагается изменить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

Алексей Павлыш, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыПарубийВерховная Рада
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