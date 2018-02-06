Минобороны РФ открыло данные о зарплатах своих военных - СМИ

На официальном сайте Минобороны РФ доступной для всех является информация о зарплатах, должностях, месте службы российских военных, в частности - о пилотах РФ в Сирии.

Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру".

Газета пишет, что, зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, любой пользователь сети получает доступ к данным о его денежном обеспечении, задачах, которые он выполнял, и всю историю его службы.

Отмечается, что на сайте Минобороны РФ есть ссылка на раздел "Личный кабинет", в котором военнослужащие и гражданские сотрудники могут в режиме онлайн получить расчетные листы за любой период времени.

"Фонтанка.ру" подчеркивает - есть два способа зайти в "Личный кабинет". Первый - с помощью регистрации, с введением логина и пароля, которые пользователь формирует самостоятельно и может менять.

Второй способ - вход без регистрации. Для этого достаточно ввести личный номер военнослужащего (или номер СНИЛС гражданского сотрудника) и дату рождения.

По данным расчетных листов можно узнать как размер полученных сумм, так и подробности службы. В разделе "Вид начисления" указаны не только размеры зарпалат по должности и званию, но и многочисленные надбавки - за особые условия военной службы, службу в пустынных и горных районах, выполнение задач, связанных с риском для жизни.

Специальные выплаты также установлены для летных экипажей, спецназовцев, подводников и других категорий военнослужащих.

На сайте Минобороны по личному номеру можно узнать и о жилищных условиях военнослужащего.

В сети появились фото документов погибшего майора Романа Филиппова, пилота Су-25, сбитого во время выполнения боевого задания 3 февраля над Идлибом. В документах четко видно его личный номер. Дату рождения летчика блогеры установили по странице в социальной сети.

Если ввести данные в предложенную сайтом форму, то можно узнать, что в среднем в месяц летчик в звании майора получает на руки чуть больше 100 тысяч рублей.

Выплата за декабрь оказалась больше - 249 500 рублей, но это с учетом дополнительного материального стимулирования в 140 тысяч рублей, а такое стимулирование, согласно приказу министра обороны РФ, может выплачиваться один раз в год.

Минобороны РФ отреагировало на публикацию "Фонтанки", обвинив издание в распространении личных данных Романа Филиппова и нарушении журналистской этики.

В ведомстве также подчеркнули: "после открытия страницы каждый офицер или контрактник вводит свой уникальный пароль".

В газете ответили, что не публиковали личных данных пилота, кроме имени и фамилии. "В материале не опубликованы ни личный номер, ни дата рождения", - говорится в заявлении.

"Действительно, в ряде случаев появляется запись "Вход возможен только с помощью логина и пароля". Однако, если несколько раз нажать на сброс, появляется функция восстановления пароля, для чего нужно ввести личный номер и дату рождения. Новый пароль высылается на электронную почту, адрес которой можно подобрать - служба техподдержки ее частично показывает", - пишет "Фонтанка".

"Личные кабинеты, которые не "защищены" логином и паролем, по состоянию на 00:45 6 февраля, по-прежнему доступны по личному номеру и дате рождения", - подчеркивает издание.

Отметим, что при введении личного номера Филиппова и его даты рождения в "Личном кабинете" данные не отображаются.

Как сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что погибший пилот российского Су-25 Роман Филиппов не является украинским летчиком - он родился в Приморье.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и был убит в бою с террористами.

"Новая газета" со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщила, что погибшим пилотом Су-25 был бывший украинский летчик из оккупированного Симферополя (Крым) майор Роман Филиппов.

Позже стало известно, что Филипов до аннексии Крыма служил в России.