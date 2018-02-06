Сутки в АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы

За прошедшие сутки, 5 февраля, боевики 4 раза нарушили перемирие - никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных группировок продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и с минометов большого калибра, которые давно должны быть отведенными от линии соприкосновения", - говорится в отчете.

На Луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по наших опорных пунктах возле населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО возле Лебединского на Приазовье, чем нарушил Минские договоренности.