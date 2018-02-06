Прокуратура Крыма - Аксенову: Не теряйте время на банановую республику

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Вторник, 6 февраля 2018, 16:38

В прокуратуре Автономной Республики Крым обратились к так называемому "главе аннексированного Крыма" Сергею Аксенову с предложением сдаться следствию.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

"Прокуратура АР Крым предлагает подозреваемому Аксенову на собственном опыте продемонстрировать "виртуальность" Украинского правоохранительного органа", - заявил он.

"В "виртуальной" прокуратуре ему будут предоставлены вполне реальные возможности проявить свое красноречие во время допроса, задержания и других следственных действий, которые его ожидают в Киеве, а время, которое он теряет имитируя собой руководителя банановой республики лучше потратить на изучение нововведений украинского Уголовно-процессуального кодекса", - добавил Удовиченко.

Он также добавил, что "добровольное явка и содействие следствию может положительно повлиять на сроки его заключения и условиях пребывания наказания".

"Мы обеспечим трансфер от любого пункта пропуска "Каланчак", "Чаплинка" или "Чонгар" прямо в прокуратуру Автономной Республики Крым", - добавил Удовиченко.

Как известно, ранее Аксенов заявил, что украинская прокуратура АРК - "это, по сути, стая провокаторов в прокурорских мундирах, чьи услуги оплачивают украинские налогоплательщики".

"В виртуальной "прокуратуре", которая называется крымской, но физически находится в Киеве, работает чуть более трех десятков сотрудников, включая технический персонал. Крымчан среди них нет, что тоже показательно", - заявил он.

5 февраля прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство в связи с незаконной поездкой местных политиков с ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в оккупированный Крым.

Украинская правда
Темы: прокуратура Крым аннексия
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