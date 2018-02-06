В оккупированном Крыму ОМОНовцы избили сына активиста

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Вторник, 6 февраля 2018, 19:47

В городе Джанкой в ​​оккупированном Крыму ОМОНовцы избили сына крымскотатарского активиста Ремзи Муратова - Фахри Муратова.

Об этом сообщил Рефат Чубаров в Facebook.

"Как только что сообщили из Крыма, русские оккупанты в форме ОМОН и в балаклавах остановили в г. Джанкой автомашину, которой управлял Фахри Муратов, сын члена Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова", - написал Чубаров.

По его словам, когда российские силовики остановили машину, они не предъявили никаких обвинений. ОМОНовцы "вытащили Фахри из машины, жестоко избили и бросили его возле машины".

Сейчас уточняются события обстоятельства.

Темы: Крым Росcия крымские татары
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