В оккупированном Крыму ОМОНовцы избили сына активиста

В городе Джанкой в ​​оккупированном Крыму ОМОНовцы избили сына крымскотатарского активиста Ремзи Муратова - Фахри Муратова.

Об этом сообщил Рефат Чубаров в Facebook.

"Как только что сообщили из Крыма, русские оккупанты в форме ОМОН и в балаклавах остановили в г. Джанкой автомашину, которой управлял Фахри Муратов, сын члена Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова", - написал Чубаров.

По его словам, когда российские силовики остановили машину, они не предъявили никаких обвинений. ОМОНовцы "вытащили Фахри из машины, жестоко избили и бросили его возле машины".

Сейчас уточняются события обстоятельства.