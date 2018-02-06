Адвокат Саакашвили подал кассацию на отказ в дополнительной защите

Адвокат лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал кассацию на решение апелляционного суда о получении статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Об этом Руслан Чернолуцкий написал на своей странице в Facebook.

"Такой процессуальный шаг позволяет ему и дальше легально находиться в Украине и является основанием для продления Михилу Саакашвили справки об обращении за защитой", - пояснил адвокат.

Кроме того, Чернолуцкий сообщил о кассационной жалобе ГМС в Киевской области.

"С этого момента им запрещено совершать любые действия по выдворению Михеила Саакашвили. Подчеркну, что согласно действующему законодательству, основанием для продления срока действия справки есть копия кассационной жалобы со штампом суда о принятии жалобы, или копия постановления суда об открытии производства по делу надлежащим образом оформленной судебной повесткой", - подчеркнул он.

Далее предоставленные документы приобщают к личному делу лица, которое требует дополнительной защиты.

"Подчеркиваю, пока будет длиться рассмотрение судебных дел и представленной кассационной жалобы, государство не может прибегать к каким-либо попыткам по выдворению Михеила Саакашвили. Таким образом в правовом поле для власти заблокированы любые попытки по выдворению или экстрадиции М.Саакашвили", - подытожил адвокат.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

30 ноября 2017 года Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

22 января Киевский апелляционный административный суд рассматривал апелляцию на решение Окружного админсуда, но отложил заседание.

1 февраля Киевский апелляционный админсуд снова отложил рассмотрение апелляции до 5 февраля.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания СБУ.



26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест. Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

16 февраля Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства Саакашвили.