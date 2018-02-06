В России с заключенного Клыха заочно взыскали 100 тысяч рублей - адвокат

В России с незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка заочно взыскали 100 000 и 150 000 рублей соответственно.

Об этом сообщил адвокат Клыха Илья Новиков на своей странице в Facebook.

"Мать одного из российских солдат-срочников, брошенных в новогодний бой в Грозном 31 декабря 1994 года и погибших там, обратилась с иском в Тугулымский районный суд Свердловской области. Поскольку ранее приговором чеченского верховного суда "установлено", что Карпюк и Клых причастны к гибели ее сына, она просила с них 5 миллионов. Тугулымский суд присудил ей 250 тысяч. За 23 года в России не нашлось никого, кто помог бы матери убитого парня, пока не подвернулись два украинца", - написал Новиков.

1. Послать солдата-срочника в бой 31.12.1994 в Грозном

2. Не платить его матери человеческих денег за его гибель

3. Осудить в 2016 за убийство двух украинцев, которых там не было

4. Мать убитого просит взыскать с них 5 млн

5. Взыскать 250 тыс

6. pRFofithttps://t.co/16F2aFsrMj — Ilya Novikov (@vertiporokh) February 6, 2018

Кроме того, адвокат рассказал о состоянии здоровья осужденного Клыха.

"Выглядит он чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше и совершенно не может удерживать внимание на одной теме. По запросу консульства выдали выписку из истории болезни, они в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет. Когда осенью он попал из тюрьмы в больницу, лечили его глюкозой и циклодолом", - отметил Новиков.

Он добавил, что недавно украинский консул встретился с Клыхом в Верхнеуральской тюрьме.

Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха. pic.twitter.com/VUj8vSWz6V — Ilya Novikov (@vertiporokh) February 6, 2018

Как известно, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцевНиколая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне.

Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

Позже сообщалось, что украинец Станислав Клых, содержащийся в российском СИЗО, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

Из тюрьмы Клыха перевели в больницу в Магнитогорске.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния даже без указания причины.

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