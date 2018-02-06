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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 6 февраля 2018, 20:38

Из фракции БПП вышли два депутата, Парубий сможет подписать закон о деокупации Донбасса, международные рынки акций ушли вниз, президент Польши подпишет скандальный законопроект – новости, которые обсуждали 6 февраля.

О депутатах БПП. Из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде вышли народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь.

О законе о деокупации Донбасса. Верховная Рада не отменила решение о принятии закона об обеспечении государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Проект соответствующего постановления "Оппозиционного блока" (№7163-П) поддержали только 37 депутатов. Это открывает путь к подписанию закона о деоккупации главой Верховной Рады Андреем Парубием.

Об Антикоррупционном суде. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заплатила летом 2017 года общественной организации "Фонд инноваций и развития" более миллиона гривен. Как известно, проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан группой экспертов, в состав которой, среди прочих, входили основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе и директор организации Роман Яковлев.

О рынках акций. Рынок акций США прервал самый продолжительный в своей истории период стабильного роста и ушел "в крутое пике".

Индекс Dow Jones рухнул на 2,5% 2 февраля и еще на 4,6% в понедельник, 5 февраля. По итогам торгов S&P 500 рухнул на 4,1%. За два дня капитализация индекса сократилась на 6,3% - рекордно с августа 2011 года, а входящие в него компании подешевели на 1,5 трлн долларов.

Об ООО. Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Отмечается, что законопроектом предусмотрено регулирование корпоративных договоров, известных как "shareholder agreements". Отныне участники обществ с ограниченной ответственностью смогут создавать наблюдательные советы в уставах своих обществ.

О Польше. Президент Польши Анджей Дуда подпишет спорные изменения в польский закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

О шпионах. Соломенский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы военнослужащую Нацгвардии по обвинению в государственной измене.

Об отдыхе президента. Невестка президента Юлия Порошенко считает, что глава государства, несмотря на ситуацию в стране, заслуживает отдыха за границей.

Темы: БПППольшаАнтикоррупционный судПорошенкоакции
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