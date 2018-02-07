Хроника 7 февраля. Янукович победил на выборах, а Путин не вмешивается в дела Украины

Найцікавіше: 2001. Путін не втручається у внутрішні справи України 2005. Сенатор МакКейн рекламує відпочинок у Криму 2009. Уряд Тимошенко хоче взяти кредит у Росії на 5 мільярдів доларів 2010. Янукович переміг у другому турі президентських виборів

2001, середа

– "Те, що нині відбувається, – це внутрішньополітична справа України. Було б із нашого боку некоректним навіть давати коментарі якісь із цього питання".

Президент Росії Володимир Путін не коментує українські справи.

2002, четвер

– Американська компанія "BEK TEK" підтвердила автентичність "плівок Мельниченка".

Експерти аналізували шість хвилин записів, які стосуються зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Експертизу проводили на замовлення тимчасової комісії Верховної Ради з питань розслідування справи Гонгадзе.

2003, п’ятниця

– У рамках головування в СНД Україна стане з'єднувальною ланкою між розширеним Євросоюзом і державами Співдружності, заявив президент Леонід Кучма.

Виступаючи в Києві перед акредитованими в Україні представниками дипкорпусу, Кучма назвав пріоритетними напрямками зовнішньої політики України співпрацю з ЄС, Польщею, РФ, розвиток відносин з НАТО.

2005, понеділок

– "Я бував у Києві та в Криму, і я раджу всім моїм виборцям – якщо вони хочуть влітку мати гарний відпочинок – то Крим є чудовим місцем для цього".

Сенатор Джон МакКейн рекламує відпочинок у Криму в інтерв’ю "Голосу Америки".

2006, вівторок

– "Ви в Ющенка і запитайте. Там 50% – "Газпрому", а 50% – української сторони".

Президент Росії Володимир Путін спростовує заяву президента Віктора Ющенка про те, що українська сторона не має стосунку до компанії "РосУкрЕнерго", яка постачатиме російський газ в Україну.

– Серед країн колишнього СРСР Україна посідає перше місце в проекті федерального бюджету США на 2007 рік за розміром виділеної країні фінансової допомоги.

Штати планують виділити Україні 85 мільйонів доларів.

2007, середа

– Стало відомо, що кількома днями раніше нардепа Петра Порошенка не впустили на територію Росії. За інформацією "Комерсант-Україна", росіяни внесли Порошенка до переліку осіб, чий в'їзд на територію країни небажаний.

Журналісти припустили, що це відповідь Росії на заборону в’їзду в Україну росіянам Костянтину Затуліну та Володимиру Жириновському. Проте в міністерстві закордонних справ України вважають таку версію спрощеним підходом.

2008, четвер

– "Газпром" пригрозив з наступного тижня перекрити Україні газ, якщо вона не врегулює ситуацію з заборгованістю. Йдеться про суму в 1,5 мільярда доларів.

Прем’єр Юлія Тимошенко обіцяє почати переговори з Росією, щоб з'ясувати причини заборгованості за газ. Одночасно з цим в уряді хочуть змусити "РосУкрЕнерго" розраховуватися за своїми боргами.

У свою чергу в "УкрГаз-Энерго" (створено "Нафтогазом України на паритетних засадах з "РосУкрЕнерго") заявляють про заборгованість "Нафтогазу" за спожитий газ у розмірі понад 1,5 мільярда доларів.

2009, субота

– Уряд Юлії Тимошенко почав попередні переговори з Росією про надання Україні кредиту для наповнення стабілізаційного фонду. У ЗМІ просочилася інформація про суму в 5 мільярдів доларів.

Тимошенко назвала цю новину інсинуацією і заявила, що дискусія про кредити ведеться з багатьма країнами, включно з Росією.

2010, неділя

– В Україні відбувся другий тур виборів президента України.

"Думаю, що українцям буде соромно за свій вибір, але це – також демократія", – прокоментував їх Віктор Ющенко.

Дані екзит-полів свідчать про перемогу Віктора Януковича. Той уже заявив: Юлії Тимошенко слід готуватися до відставки з посади прем'єра.

"Країна пам'ятає такі часи, коли не тільки оголошували президентів, видавали посвідчення, а ще й вітали президентів, а потім доля складалася зовсім по-іншому", – у свою чергу нагадала Тимошенко Януковичу про події 2004 року.

2011, понеділок

– Голова Верховного Суду Василь Онопенко заявив, що перебуває під тиском, але у відставку подавати не збирається.

Трьома днями раніше правоохоронці провели обшук у будинку, де могла проживати дочка Онопенка Ірина. Раніше щодо неї було заведено кримінальну справу за підозрою в шахрайстві.

До головування у Верховному Суді Василь Онопенко був народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко.

У 2010 році після приходу до влади президента Януковича повноваження ВС було радикально скорочено, що пов'язували з бажанням нового керівництва країни мінімізувати вплив самого Онопенка.

2012, вівторок

– На відкритті десятої сесії Верховної Ради шостого скликання президент Віктор Янукович кілька хвилин не міг розпочати виступ через скандування опозиціонерів "Ганьба" і "Юлі – волю".

Наступного разу Янукович відмовився виступати зі щорічним посланням у парламенті. Депутатам просто роздали текст послання.

– Спікер кримського парламенту Володимир Константинов обурений тим, що органи центральної влади знову направляють кореспонденцію на адресу кримської влади українською мовою.

"Нас сьогодні найбільше дратує, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою. Ми ініціювали створення робочої групи, тому що знову пішло листування (українською мовою), ми знову почали відкочуватися назад. І відновлення цих прав буде для нас дуже важливим завданням", – заявив він.

За два роки Константинов стане одним із ключових кримських чиновників, що сприятимуть окупації Криму.

2013, четвер

– Якщо з сенсорної кнопки, яка буде передбачена в системі голосування у Верховній Раді, здерти лакове покриття, а потім підставити мобільний телефон, то можна проголосувати не тільки за себе, але і за своїх колег.

Таким аргументом лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов розкритикував вимогу опозиції про введення в дію сенсорної кнопки.

За розрахунками опозиціонерів, сенсорна кнопка завадила б "кнопкодавству" у парламенті, а через погану дисципліну депутатів більшості складно було б зібрати голоси для ухвалення рішень.

– Бізнесмен Дмитро Фірташ і голова адміністрації президента Сергій Льовочкін стануть співвласниками телеканалу "Інтер", повідомили в Group DF Фірташа.

– Україна не буде виплачувати російському "Газпрому" 7 мільярдів доларів за недобір газу, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Раніше підприємство виставило "Нафтогазу України" рахунок, відповідно до зазначеної у газовому контракті формулі "бери або плати".

А міністр закордонних справ Леонід Кожара розповів, що "Газпром" більше не домінує на українському енергетичному ринку, і споживання російського газу скорочуватиметься й надалі.

2014, п’ятниця

– Муха не пролетить. Через події на Майдані Управління держохорони посилює охорону президента і хоче заборонити мати поруч із ним телефони, диктофони й відеокамери без спеціального на це дозволу.

– Нацбанк перейшов до гнучкого валютного курсу. Тепер офіційний курс гривні до долара встановлюватиметься на підставі середньоринкового курсу на міжбанківському ринку.

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого встановлено на рівні 8,7 гривень за 1 долар.

– В. о. голови МВС Віталій Захарченко виклав свою версію подій щодо розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

За його словами, там були не студенти, а люди з "Правого сектору", а прямих команд застосувати фізичну силу ніхто не давав.

2015, субота

– П’ять українських військових загинули та 26 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. А на Донеччині через обстріли загинули четверо мирних жителів.

– Один з останніх шансів уникнути війни – це переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Таку думку в інтерв'ю Le Figaro висловив президент Франції Франсуа Олланд.

Стало відомо і про пропозиції Путіна щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, передані Олланду і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Зокрема, у них передбачалося створення Донецької і Луганської автономних республік.

А президент Петро Порошенко під час виступу в Мюнхені продемонстрував паспорти та військові квитки російських військових, які нібито "заблукали в Україні", та були затримані українськими бійцями.

2017, вівторок

– Для проведення виборів на Донбасі необов’язково виводити звідти російські війська, висловив свою думку посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю РБК-Україна.

Це викликало дипломатичний скандал. МЗС України запросило Райхеля для пояснень. А глава відомства Павло Клімкін нагадав, що в Криму вже відбувалося так зване "голосування" під дулами російських автоматів.

– Рекордний збиток на рівні 159 мільярдів гривень отримала банківська система України за підсумками 2016 року.

Як пояснив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, це обумовлено резервуванням кредитного портфелю "ПриватБанку".

Рустем Халілов, для УП