США разочарованы подписанием Дудой закона о запрете "бандеризма"

Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хезер Науерт.

"Мы понимаем, что этот закон будет передан в Конституционный суд Польши. Принятие этого закона отрицательно сказывается на свободе слова и академического исследования", - говорится в заявлении.

"Такие исторические неточности затрагивают Польшу, нашего сильного союзника, и с ними необходимо бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, изучение и образование являются лучшим средством противодействия использованию неверных формулировок", - заявили в Госдепартаменте США.

Как известно, президент Польши подписал спорные изменения в польский закон об Институте национальной памяти.

В специальном заявлении по поводу подписания закона президент Польши объяснил, что руководствовался необходимостью обеспечить защиту польского народа от обвинений в причастности к уничтожению евреев. При этом об украинском вопросе он не упомянул.

Обновленный закон об Институте национальной памяти, среди прочего предусматривает наказание за отрицание "преступлений украинских националистов".

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Ранее Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.

Посольство Украины в Польше выразило надежду, что дальнейший диалог и решение Конституционного суда Польши относительно скандального закона о Институте национальной памяти "позволит перевернуть страницу и идти вперед".