Мэттис: Новая ракета в ядерном арсенале США станет аргументом в переговорах с РФ

План добавить новую крылатую ракету к ядерному арсеналу США имеет целью получение дополнительных рычагов для переговоров с Россией.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет Радио Свобода.

Вашингтон стремится убедить Москву прекратить нарушение договора о контроле над вооружениями.

"Идея заключается в том, чтобы наши переговорщики вели переговоры с позиции силы", - сказал Мэттис на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США 6 февраля.

Как сообщалось, 2 февраля США опубликовали новую ядерную доктрину. В документе упоминается, что, согласно российской доктрине, Москва может использовать или угрожать применением ядерного оружия с меньшей мощностью в случае конфликта с Европой, считая, что такие действия заставят США и НАТО отступить.

В связи с этим в Пентагоне планируют модифицировать баллистические ракеты подводного базирования для использования ядерных боеголовок малой мощности.

Вашингтон обвиняет Россию в разработке новой ракеты, которая нарушает заключенный 1987 договор о ядерном оружии среднего радиуса действия. Москва отрицает такие нарушения.