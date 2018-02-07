В результате землетрясения на Тайване пострадали сотни людей

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Среда, 7 февраля 2018, 04:07

Землетрясение магнитудой 6.4, в результате которого погибли 2 человека и пострадали более 200, произошло вблизи тайваньского прибрежного города Хуалянь.

Об этом пишет Reuters.

Землетрясение произошло примерно в 22 км к северо-востоку от Хуаляня незадолго до полуночи, а его эпицентр был на глубине всего лишь 1 км.

Два человека оказались под обломками отеля Маршал, который обвалился в результате землетрясения.

Из-за стихийного бедствия также покосились четыре других здания, в том числе два отеля и военный госпиталь. Кроме того в городе разрушены, либо не могут быть использованы из-за землетрясения два моста.

Правительство заявило, что 214 человек получили ранения.

"Президент попросил кабинет министров и соответствующие министерства немедленно запустить "механизм при стихийных бедствиях" и самым быстрым образом работать над устранением последствий", - говорится в заявлении администрации президента Цай Инвень.

Темы: стихийное бедствие
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