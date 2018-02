В результате землетрясения на Тайване пострадали сотни людей

Землетрясение магнитудой 6.4, в результате которого погибли 2 человека и пострадали более 200, произошло вблизи тайваньского прибрежного города Хуалянь.

Об этом пишет Reuters.

Землетрясение произошло примерно в 22 км к северо-востоку от Хуаляня незадолго до полуночи, а его эпицентр был на глубине всего лишь 1 км.

Два человека оказались под обломками отеля Маршал, который обвалился в результате землетрясения.

Из-за стихийного бедствия также покосились четыре других здания, в том числе два отеля и военный госпиталь. Кроме того в городе разрушены, либо не могут быть использованы из-за землетрясения два моста.

TAIWAN QUAKE DAMAGE: Roads cracked, buildings tilted and people are trapped after an earthquake struck the city of Hualien (Photos: AFP) https://t.co/P2ly1M9TUk pic.twitter.com/F3Whip3SrT