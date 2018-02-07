Тиллерсон о выборах: Россия столкнется с последствиями, если вмешается снова

Россия столкнется с последствиями, если она вмешается в выборы в Конгресс США в этом году.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает AFP.

"Есть много способов, которыми россияне могут вмешиваться в выборы, много разных инструментов, которые они могут использовать", - сказал Тиллерсон в интервью Fox News в ходе тура по Латинской Америке.

"И мы наблюдаем определенное формы поведения. В этом году в этом полушарии проходит ряд важных выборов, вплоть до США в 2018", - сказал Тиллерсон.

"Я думаю, что важно, чтобы мы просто продолжали говорить России: "Смотрите, если вы думаете, что мы не видим, что вы делаете, мы видим, и вам нужно остановиться. Если вы этого не сделаете, вы просто продолжаете навлекать последствия на себя", - сказал он.

Тиллерсон добавил, однако, что если Москва решит вмешаться в выборы, "очень трудно предотвратить это".

Ранее глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Конгресс США в этом году.

Как известно, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.