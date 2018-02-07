Сутки в АТО: Количество обстрелов резко возросло, 4 бойцов ВСУ ранены

За прошедшие сутки зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны боевиков, в результате которых трое украинских воинов получили ранения, еще один - получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

"За прошедшие сутки враг увеличил количество вооруженных провокаций. Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушал договоренности о прекращении огня в вечернее время", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, в темное время суток, враг активизировался у Троицкого - оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов.

Из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал защитников Крымского, из гранатометов - защитников Катериновки, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской.

В светлое время суток российский агрессор вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского.

Из 82-мм миномета и пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120 мм - в районе Широкиного.

Кроме того, неподалеку Богдановки противник совершил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного - из стрелкового оружия.