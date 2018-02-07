Институт Вьятровича заявил, что не сможет гарантировать безопасность историков в Польше

Украинский институт национальной памяти предлагает в дальнейшем проводить встречи украинских и польских историков только в Украине.

В его заявлении сказано, что продолжать работу Украинско-польского форума историков в предыдущем формате невозможно из-за изменений в законе об Институте национальной памяти Польши.

Как отмечается, Украинский институт национальной памяти инициировал Украинско-польский форум историков, чтобы их диалог позволил преодолеть последствия прежних конфликтов между народами и стереотипы. С 2015 года состоялось 5 заседаний, поочередно в Украине и Польше.



"Принятие нового закона об Институте национальной памяти в Польше, предусматривающего, в том числе, уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов 1925-1950 годов" существенно сужает пространство для дискуссий и диалога", – считает ведомство Владимира Вьятровича.



Украинский институт национальной памяти "не видит возможностей" для продолжения работы форума в предыдущем формате.



"Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там", – объясняет ведомство.



"Поэтому, следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого", – заявляет Украинский институт национальной памяти.



По его убеждению, "дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков", ведь именно взвешенный профессиональный разговор является одной из основ для взаимопонимания.

Как известно, 26 января Сейм Польши проголосовал в третьем чтении изменения к закону об Институте национальной памяти. Среди них был и законопроект о запрете "бандеровской идеологии" в Польше.



А в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.



Глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил, что такие законодательные изменения нужны для противодействия лжи относительно приписывания преступлений против евреев невиновным полякам.

Верховная Рада Украины 6 февраля заявила, что принятые в Польше законодательные изменения "противоречат содержанию и духу стратегического партнерства" с Украиной, и призвала президента Анджея Дуду совместно с Сеймом и Сенатом Польши "вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность".