В Одессе задержали боевика ОРДО, который собирал данные для России

Сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали в Одессе боевика из оккупированного Донецка, который приехал в регион по заданию ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что боевик получил от российских кураторов задачу собирать в Одесской области актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности, в прилегающих районах к так называемому Приднестровью.

"Он также должен был "отработать" нелегальные каналы проникновения на территорию Украины по приднестровскому региону Республики Молдова", - сообщили в Службе безопасности.

В пресс-службе добавили, что сотрудники украинской контрразведки получили оперативную информацию о прибытии боевика в Одессу с территории аннексированного Крыма, и задержали его.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации - ред.), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В службе безопасности рассказали, что задержанный - житель Одесской области, который в 2014 году прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ и позже был зачислен в ряды боевиков.

В июле 2014-го года он находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции.