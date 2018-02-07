Автостраховку теперь можно купить в интернете

7 февраля вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которым страховым компаниям разрешили заключать договоры автострахования через интернет.

Об этом сообщает FinClub, передает Экономическая правда.

Отныне, операцию покупки страховки можно провести онлайн.

Для этого через сайт страховой компании подается заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательное предложение для клиента.

"Предложение" будет сгенерировано в базе данных МТСБУ и останется актуальным сутки. Если клиент согласен с условиями страхования, он подтверждает транзакцию (как подтверждаются операции в интернет-банкинге) и оплачивает услуги страховщика: или платежной картой через сайт компании, или наличными в отделении банка.

После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных МТСБУ, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами.

Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.

По информации издания, лишь 10 страховых компаний из 53 участников МТСБУ прошли тестирование и начнут продавать полисы онлайн: "ИНГО Украина", "ПЗУ Украина", "Арсенал Страхование", "Уника", "АХА Страхование", "Вусо", "Доминанта", "УПСК", "Европейский страховой альянс", "Юнивес".

Бюро сможет оперативно блокировать продажу полисов неплатежеспособными компаниями: в случае исключения их из МТСБУ заключение новых полисов станет невозможным.

Если у вас возникнут сомнения по поводу достоверности э-полиса ОСАГО, его правдивость можно проверить через интернет, QR-код и СМС-запрос.

Напомним, 155 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией в Украине имеют страховой полис ОСАГО.