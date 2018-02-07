На Харьковщине из дома освободили около 30 похищенных людей

В Харьковской области обнаружили около 30 человек, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной прокуратуры.



"Харьковская местная прокуратура №3 совместно с полицией в рамках расследования уголовного производства другого преступления в одном из частных жилых домов Немышлянского района. Харькова обнаружили около 30 человек, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости", - говорится в сообщении.



Указывается, что мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом.



"По показаниям свидетелей, сейчас проверяются следственным путем, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах были решетки. К тому же к невольникам была приставлена ​​охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицы больше года", - сообщает прокуратура.



Также указывается, что в "подпольном центре" изъято медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать.



"В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначения. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц)", - заявили в прокуратуре.