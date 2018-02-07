Боевики обстреливали все направления из минометов и гранатометов, есть раненый

В течение дня боевики прицельно стреляли из минометов и танкового вооружения по украинским позициям, один военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 7 февраля 2018 года.

"На Луганском направлении захватчики грубо нарушили режим тишины неподалеку Новозвановки, Луганского и Троицкого. Вблизи этих населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов", - отмечают в штабе АТО.

Кроме того, утром боевики обстреляли из миномета калибра 82-мм украинских защитников неподалеку Попасной.

"На Донецком направлении захватчики, более часа, обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песков. Кроме того, гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморской области нашей обороны возле Широкино", - говорится в сообщении.

В общем, с начала суток, зафиксировано 9 нарушений режима тишины.