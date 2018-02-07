Главные новости дня – за 60 секунд

Falcon Heavy запустили, дело о госизмене Януковича, падение украинских акций, задержание в РФ бизнес-партнера Таруты – новости, которые обсуждали 7 февраля.

О запуске Falcon Heavy. Тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся 6 февраля в 22.45.

Запуск был в целом успешный, хотя одна из трех ракет, которые должны были приземлиться, упала в океан. По предварительной версии, третий блок первой ступени Falcon Heavy разбился из-за нехватки горючего.

Электромобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос в качестве полезной нагрузки, оставил орбиту Земли и движется к Поясу астероидов (под песню Дэвида Боуи "Space Oddity", какая романтика!).

Еще стало известно, что участие в подготовке запуска Falcon Heavy принимала украинская компания "Авиалинии Антонова".

О деле о госизмене Януковича. 7 февраля Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Вот что стало известно из показаний свидетелей:

Окончательное решение о "сдаче Крыма" и выводе украинских войск с полуострова приняли 23 марта 2014 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявляет адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на протокол допроса тогдашнего и.о. министра обороны Украины Игоря Тенюха.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко говорит, что видел российских спецназначенцев на Майдане в 2014 году и видел, как на российские шевроны одевали украинскую спецформу.

Начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность и начал сотрудничать с Россией, заявил Тенюх.

Об индексах. Индекс UX, отслеживающий стоимость голубых фишек Украинской биржи, упал на 2,98%. Значительней всего подешевели акции Донбассэнерго (-8,78%) и Укрнафты (-4,72%). Акции Мотор Сич упали на 3,93%, Центрэнерго - на 3,85%. Райффайзен Банк Аваль подорожал на 0,94%.

О декларациях активистов. Президент Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательные отчеты. Антикоррупционеры отклонили предложение Порошенко.

О бизнес-партнере Таруты. В России задержан один из учредителей "Индустриального союза Донбасса" Олег Мкртчан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками.