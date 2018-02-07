В ИСД удивлены из-за задержания гендиректора в Москве

В корпорации "Индустриальный союз Донбасса" не знают, почему в Москве задержали их генерального директора Олега Мкртчана.

Об этом сообщил директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Мы пока не готовы делать заявление. Мы проверяем информацию, завтра больше будем понимать суть истории. Поскольку это происходит не здесь, прямой связи пока нет", - отметил Ткаченко.

Так же он не смог рассказать, почему Мкртчан поехал в Москву.

"Он очень много проводил времени в Москве", - лишь сказал юрист.

Ткаченко добавил, что узнал о задержании гендиректора корпорации из сообщений в СМИ.

"Мы не готовы давать комментарий, поскольку мы вообще не понимаем пока. Мы проверяем информацию - я прочитал сообщение в прессе", - подытожил он.

Как известно, в России задержали одного из основателей "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана.

По информации депутата Сергея Таруты, Мкртчану выдвигают обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками.

"Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ", - сообщил Тарута.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина.

Владельцами ещё 49,9% акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.