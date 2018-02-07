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Рева уверяет, что участникам АТО повысят военные пенсии

Среда, 7 февраля 2018, 22:15

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что военные пенсионеры, которые воевали в зоне АТО, будут иметь большую пенсию по сравнению с пенсионерами, которые не принимали участия в боевых действиях.

Об этом министр рассказал после заседания оборонного комитета, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день в старом законе военные пенсионеры, которые находятся в зоне АТО и служат в Киеве, имеют одинаковую пенсию. Это будет изменено в новом принятом законе", - отмечает Рева.

Он добавил, что сейчас военные, которые служат в зоне АТО, получают зарплату вдвое большую, чем те, которые служат в столице. Однако при перечислении пенсий это не учитывается и участники АТО получают одинаковую пенсию.

По словам Ревы, это изменится после принятия нового закона о пенсионном обеспечении.

Как известно, Андрей Рева заявлял, что реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.

Темы: пенсииАТОМинсоцполитики
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