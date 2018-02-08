Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные передали боевикам ОРЛО тела 2 выходцев из РФ

Четверг, 8 февраля 2018, 00:28
Военные передали боевикам ОРЛО тела 2 выходцев из РФ
штаб АТО

Украинские военные передали боевикам на оккупированную часть Луганской области тела 2 выходцев из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что тела нашли в октябре 2017 года в массовом захоронении с 6 тел в районе поселка Теплое Станично-Луганского района.

По результатам ДНК-анализа идентифицировали 4 человека. Двое погибших оказались выходцами из Луганщины - их передали боевикам в январе 2018 года.

Другие 2 человека оказались выходцами из России, их 7 февраля передали на оккупированные территории.

Идентификация останков еще двух человек продолжается.

"ВСУ надеются, что передача, которая состоялась сегодня, будет иметь положительную тенденцию по поиску погибших и пропавших без вести на неподконтрольных правительству Украины территориях с целью их дальнейшей идентификации, возвращения на подконтрольную территорию, захоронения и чествования их памяти", - говорится в заявлении штаба АТО.

Темы: АТОДонбассОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: