Военные передали боевикам ОРЛО тела 2 выходцев из РФ

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Четверг, 8 февраля 2018, 01:28
штаб АТО

Украинские военные передали боевикам на оккупированную часть Луганской области тела 2 выходцев из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что тела нашли в октябре 2017 года в массовом захоронении с 6 тел в районе поселка Теплое Станично-Луганского района.

По результатам ДНК-анализа идентифицировали 4 человека. Двое погибших оказались выходцами из Луганщины - их передали боевикам в январе 2018 года.

Другие 2 человека оказались выходцами из России, их 7 февраля передали на оккупированные территории.

Идентификация останков еще двух человек продолжается.

"ВСУ надеются, что передача, которая состоялась сегодня, будет иметь положительную тенденцию по поиску погибших и пропавших без вести на неподконтрольных правительству Украины территориях с целью их дальнейшей идентификации, возвращения на подконтрольную территорию, захоронения и чествования их памяти", - говорится в заявлении штаба АТО.

Темы: АТО Донбасс ОРДЛО
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